Gaziantep'teki çok sayıda öğretmende koronavirüs tespit edildi! Okul karantinaya alındı

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hasan Celal Güzel İlkokulu'nda 1 hafta içinde okuldaki çok sayıda öğretmen ve öğrencide ateş ve grip görüldü.

Konavirüs şüphesi üzerine test yaptırılan bir çok öğretmenin sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle okul karantinaya alındı ve yüz yüze eğitime ara verildi.