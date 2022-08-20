Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden gazetecilerden geriye kalanlar hüzne boğdu! "Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik"

Gaziantep'de meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Yolcu otobüsü, itfaiye aracı, ambulans ve bir de canlı yayın aracının karıştığı kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi. Feci kazada hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye ve 4 sağlık personeli ile 2 de gazeteci olduğu öğrenildi.

İlerleyen dakikalarda gelen bilgilere göre, hayatını kaybeden gazetecilerin İhlas Haber Ajansı çalışanı olduğu ve başka bir bölgeye giderken kazayı görüp yardım etmek için durduğu öğrenildi.

Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in acı haberi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarını da hüzne boğdu. Öte yandan iki gazeteciden geriye bu fotoğraflar kaldı...

Canlı yayın bağlantısı gerçekleştirerek kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.