Gaziler Günü töreninde skandal başörtü tepkisi!

'Gaziler Günü' İzmir Foça'da gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törende gaziler arasında yer alan bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını söyleyip protesto etti.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmî törenlere katılabilmektedir" dedi.