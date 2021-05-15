Gaziosmanpaşa'da iğrenç olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere istismarda bulundu

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir İlköğretim okulunda 10 yaşındaki E.N.K. ve 11 yaşındaki I.T. isimli kız çocuklarına bir öğretmen takdir belgesi karşılığında cinsel istismarda bulundu. Kızların ailelerine durumu anlatmasının ardından şikayetler üzerine öğretmen, karakola götürülerek sorguya alındı.

Sabah'ın haberine göre, ihbar üzerine Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ne götürülen kız çocuklarının pedagog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan I.T., öğretmeni olan U.U.'nun okulda bulunduğu sıralarda vücuduna defalarca dokunarak istismar ettiğini ve bu yaşananların 4-5 kez olduğunu beyan etti.

ÇORABININ İÇİNE ELİNİ GEÇİRMEK İSTEMİŞ

İfadesi alınan mağdur kız çocuğu E.N.K. ise öğretmeni U.U.'nun kendisine takdir belgesi karşılığında dokunmak istediğini, öpmek istediğini, öğretmeninin vücudunu istismar etmek istediğini, çorabının içine elini geçirdiğini, ancak daha fazlasına müsaade etmediğini, yaşanan olayların birden fazla kez olduğunu ve kendisinin haricinde arkadaşına yapılanları da bildiğini ifade etti.

"ÖĞRENCİLER İFTİRA ATIYORLAR"

Yaşanan skandal olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında U.U.'nun ifadesine başvurdu. Şüpheli öğretmen ifadesinde kendisinin sınıfa gelmeden önce sınıf annesinin bulunduğunu, tenefüslerde 2 öğrencinin sınıfta beklediğini, okul çıkışında nöbetçi öğrencilerin sınıfları kontrol ettiğini ve bu konu hakkında velilerin bilgilerinin olduğunu, toplu halde bulunan sınıf içerisinde böyle olayların yaşanmasının mümkün olmadığını, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesinin zorunlu olmadığı halde bu öğrencilerin uzaktan eğitim gördüklerini, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

MÜDÜR YARDIMCISI İFADE VERDİ

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma kapsamında okulun müdür yardımcısı A.D.K.'nın ifadesine başvurdu. Müdür yardımcısı okullarında 2 bin 500 öğrenci bulunduğunu kendilerine böyle bir şikayet gelmediğini şüpheli öğretmenin 2019 yılında göreve başladığını anlattı. Savcılık okulda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde ise kameraların 40 gün kayıt yaptığını belirledi.