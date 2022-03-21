Gazolin ne demek, TDK'ya göre Gazolin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gazolin ne demek? Gazolin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gazolin kelimesi. Peki gazolin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gazolin nedir, gazolin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAZOLİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gazolin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gazolin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gazolin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ham petrolün ilk damıtılmasında ayrılan çok uçucu, hafif akaryakıt

