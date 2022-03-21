Gazometre ne demek, TDK'ya göre Gazometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gazometre ne demek? Gazometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gazometre kelimesi. Peki gazometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gazometre nedir, gazometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAZOMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gazometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gazometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gazometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gazların toplanması, belirli basınç altında dağıtılması için kullanılan depo

- Gazölçer

