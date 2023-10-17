Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonrası binlerce masum sivil öldü. Hastanelerin morg bölümleri ağzına kadar dolunca, Filistinliler çareyi çocukların dondurma yemesi için kullanılan dondurma kamyonlarında buldu.

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Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!

İsrail'in Gazze yönelik hava saldırıları yoğunlaşarak devam ediyor.

Hava saldırılarında Kadın, çocuk, yaşlı çok sayıda masum Filistinli siviller hayatını kaybetti. Gazze'de bulunan hastanelerin morglarında yer kalmadı.

ÇAREYİ DONDURMA DOLAPLARINDA BULDULAR

Gazze Şeridi'ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, morglarda yer kalmayınca çareyi dondurma kamyonlarında buldu. Hastane yetkililer, hayatını kaybeden ancak kimlik tespiti yapılamayan cesetler dondurma kamyonlarında muhafaza ediyor.

Cenazelerin kefenlenmesinden sorumlu Abu Ghaith, "Hastanenin morgları cesetlerle dolu ve kimliği tespit edilemeyen çok sayıda can kaybı var. Sayıların gitmesi hastane yönetimini cenazeleri defnetmeye zorluyor. Hastane yönetimi, bir dondurma fabrikasından cesetleri depolamak için dondurma kamyonları göndermesini istedi. Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar, cesetlerle doldu" ifadelerini kullandı.

Ghaith, can kaybının her geçen gün artması nedeniyle hastanelerin kapasitesinin de yetersiz olması nedeniyle cansız bedenlerin saklanması için buzluk temin edilmesini talep etti.

Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!

Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!

Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!

Gazze'de büyük dram! Çocukların dondurma yemesi için kullanılan kamyonlar ölülerle doldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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