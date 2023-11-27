Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!

Geçtiğimiz Cuma günü İsrail ile Hamas arasında varılan ateş keş anlaşmasına karşılık esir takası ile verilen 4 günlük insani aranın süresinin uzatılması için Hamas'tan İsrail'e flaş yeni bir teklif geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

HAMAS'TAN İSRAİLE FLAŞ TEKLİF

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

hamas3.webp

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

hamas4.webp

BİDEN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Hamas'ın İsrail ile varılan insani aranın 3’üncü gününde ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki kız çocuğunu serbest bırakması sonrası açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek" dedi.

Hamas’ın İsrail ile varılan anlaşmada insani aranın 3’üncü gününde serbest bıraktığı 17 esirin arasında ilk kez ABD’li bir esir yer aldı.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, serbest bırakılan esirin ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki Abigail Edan adlı kız çocuğu olduğunu aktardı. Biden, yönetiminin amacının Gazze Şeridi’nde çatışmalara verilen arayı esirlerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve bölgedeki sivillere kritik yardımların ulaştırılması için uzatmak olduğunu belirtti.

"BİNYAMİN NETANYAHU İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

İnsani aranın tam olarak uygulanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temas halinde olmaya devam edeceklerini aktaran Biden, “Haftalardır çatışmalara ara verilmesini iki amaç için savunuyorum. Gazze'deki sivillere ulaşan yardımı arttırmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

Biden, daha çok ABD’li rehinenin serbest bırakılmasını beklediğini açıkladı.

netan.jpg

NETANYAHU CEVAP VERDİ ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

"Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muğla Dalaman’ı hortum vurdu! Çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar gördü! "Tüm halkımıza geçmiş olsun"
Muğla Dalaman’ı hortum vurdu! Çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar gördü! "Tüm halkımıza geçmiş olsun"
Yüzde 58,46 zamlandı! Yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek? Hepsi kalem kalem hesaplandı...
Yüzde 58,46 zamlandı! Yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek? Hepsi kalem kalem hesaplandı...
AFAD'tan 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtına geliyor
AFAD'tan 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış, kar ve fırtına geliyor
Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya çok sert Gazze tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları görmezden gelindi
Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya çok sert Gazze tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları görmezden gelindi
Son Haberler
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!
Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!
İstanbul ve Bursa'da yaşayanlar dikkat! Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İstanbul ve Bursa'da yaşayanlar dikkat! Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Milli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu
Hakan Fidan'dan Filistin ve Gazze açıklaması: 'Filistin'in yanında duracağız, kalıcı çözüm için elimizden geleni yapacağız'
Hakan Fidan'dan Filistin ve Gazze açıklaması: 'Filistin'in yanında duracağız, kalıcı çözüm için elimizden geleni yapacağız'
Gazeteciler İtalya başbakanına sordu...Alman başbakanı Olaf Scholz yüz ifadesi şekilden şekle girdi!
Gazeteciler İtalya başbakanına sordu...Alman başbakanı Olaf Scholz yüz ifadesi şekilden şekle girdi!
Çok Okunanlar
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
İstanbul ve Bursa'da yaşayanlar dikkat! Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İstanbul ve Bursa'da yaşayanlar dikkat! Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Milli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu
Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!
Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi