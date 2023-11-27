Gazze'de Flaş gelişme! Hamas'tan İsrail'e yeni teklif! Netanyahu'dan cevap geldi, şartını açıkladı!

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

HAMAS'TAN İSRAİLE FLAŞ TEKLİF

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

BİDEN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Hamas'ın İsrail ile varılan insani aranın 3’üncü gününde ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki kız çocuğunu serbest bırakması sonrası açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Amacımız bu arayı yarından sonra da devam ettirmek" dedi.

Hamas’ın İsrail ile varılan anlaşmada insani aranın 3’üncü gününde serbest bıraktığı 17 esirin arasında ilk kez ABD’li bir esir yer aldı.

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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, serbest bırakılan esirin ABD-İsrail vatandaşı 4 yaşındaki Abigail Edan adlı kız çocuğu olduğunu aktardı. Biden, yönetiminin amacının Gazze Şeridi’nde çatışmalara verilen arayı esirlerin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve bölgedeki sivillere kritik yardımların ulaştırılması için uzatmak olduğunu belirtti.

"BİNYAMİN NETANYAHU İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

İnsani aranın tam olarak uygulanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temas halinde olmaya devam edeceklerini aktaran Biden, “Haftalardır çatışmalara ara verilmesini iki amaç için savunuyorum. Gazze'deki sivillere ulaşan yardımı arttırmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

Biden, daha çok ABD’li rehinenin serbest bırakılmasını beklediğini açıkladı.

NETANYAHU CEVAP VERDİ ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

Netanyahu, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülü mesajında, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Biden ile görüşmesine dair açıklamada bulunan Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

"Bu çerçevenin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini" ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiğini vurgulayan İsrail Başbakanı, hedeflerini "Hamas'ı yok etmek, Gazze'nin eski haline dönmeyeceğinden emin olmak ve İsrailli esirleri geri getirmek" şeklinde sıraladı.