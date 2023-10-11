Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!

İsrail - Hamas gerilimi artıkça savaşta ölenlerin sayısı da günden güne artıyor.

Kimi kesimlere göre bu gerilim 3. dünya savaşının provası gibi yorumları getirse de uzmanlar şimdilik böyle bir ihtimal olmadığı görüşünü savunuyor.

Öte yandan İsrail'in acımasız hava saldırıları ve açıklamaları dünya ülkeleri tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor.

AKARYAKIT, ELEKTRİK, SU VE GIDA YOK AÇIKLAMASI

Tüm dünya gelişmeleri yakından izlerken geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından yapılan açıklamayla herkes şaşkına dönmüştü.

Bakan Galant İsrail askerlerinin tam taarruza geçtiğini ifade ederek, Gazze tam ablukaya alınacağını, akaryakıt başta olmak üzere elektrik, gıda ve su gibi temel ihtiyaçların bile girişine izin verilmeyeceği bilgisini paylaşmıştı.

KORKULAN OLDU, GAZZE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İsrail'in hava saldırıları sonrası enkaza dönen Gazze'de enerji santrallerine güç sağlayan akaryakıt depolarındaki yakıtın bitmesiyle korkulan oldu. Şehrin büyük bir kısmı ağır bombardıman sebebiyle elektrik verilemezken, geri kalan yarısını da şehre akaryakıt sağlanamadığı için elektrik verilemiyor. Hastaneler gibi önemli kurumlar ise ne yapacaklarını bilemiyor.

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ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: "HANİ İNSAN HAKLARI?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tam ablukaya alınan Gazze için; "Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok. Verilmiyor. İnsan Hakları, Evrensel Beyannamesinde siz suyu kesemezsiniz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde siz elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz, Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu, maalesef. Acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. İşte bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor." ifadelerini kullanarak ablukaya tepkisini dile getirmişti.

"İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR"

Filistin yönetimi ise İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçluyor ve İsrail'in hava saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber3