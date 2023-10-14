Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda kesme kararı almasının ardından başlayan insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Gazze'ye yakıt ve elektrik tedarikini kesmesiyle insani krizin daha da derinleşti.

FIRINLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Elektriğin tamamen kesildiği ve içme suyunun da tükendiği Gazze'de fırınlar durma noktasına geldi. Bazı fırınlarda ekmek üretimlerde düşüş yaşanırken Gazze'de yaşayan Filistinliler ise fırınların önünde kuyruk oluşturmaya başladı.

"YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORUZ"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Zahra şehrinde bir fırın önünde uzun süre bekleyen Rami El-Zant, "Gazze'deki durum bir insani felaket. Yardım bekliyoruz. Buradaki, insani durum çok kötü. Ekmek yok, un yok, elektrik yok. Yavaş yavaş ölüyoruz" dedi.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 215'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 724'ü çocuk, 458'si kadın olmak üzere 2 bin 215'e yükseldiği açıklanmıştı.