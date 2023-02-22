Gbemi Arubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gbemi Arubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gbemi Arubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gbemi Arubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gbemi Arubi 26 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Gbemi Kingslyn Arubi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gbemi Arubi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gbemi Arubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gbemi Arubi'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gbemi Arubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gbemi Arubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Mart 2022 yılında Shelbourne
Gbemi Arubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gbemi Arubi şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cherry Orchard
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.