Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Gebelik zehirlenmesi, hamileliğin 2. yarısından sonraki döneme denk gelen 20. haftadan sonra daha sık görülür. Gebelik zehirlenmesi tedavisi; kan basıncını düşürmek, oluşan komplikasyonları stabil tutmak veya bebeğin erken alınması olarak yürütülebilir. Peki, gebelik zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Gebelik Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Gebelik zehirlenmesi hamilelik döneminde ortaya çıkan yüksek tansiyon ve idrardaki protein seviyelerinin yükselmesidir. Protein seviyelerinin yüksekliği ise başta böbrek olmak üzere diğer organlarda da hasara yol açabilir. El bacak ve ayaklarda gözlemlenen ödem rahatsızlığın en bilindik belirtisidir. Gebelik zehirlenmesi bebek ve anneyi tehlikeye sokabilecek ciddi bir durumdur.

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Gebelik Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır?

Gebelik zehirlenmesinin en karakteristik belirtisi hipertansiyondur. Bu duruma vücudun neredeyse tamamına yayılmış ödem de eşlik edebilir. Gebelik zehirlenmesi, bazı kadınlarda rutin gebelik takibi sırasında fark edilebilir. Genel olarak gebelik zehirlenmesi belirtileri şunlardır :

● Ödem sorunlarına bağlı hızlı kilo artışı

● Işığa karşı hassasiyet, bulanık görme, geçici görme kaybı gibi göz problemleri

● Omuz ağrısı

● Karnın sağ üst kısmında ağrı

● Mide bulantısı ve kusma

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● Şiddetli baş ağrısı

● Baş dönmesi

● Zihinsel durum değişiklikleri

● Daha az idrara çıkma

● Reflekslerde zayıflama

● Böbrek sorunlarını gösteren idrardaki proteinin seviyelerinde yükseklik olması

● Kandaki trombosit seviyelerinde azalma

● Karaciğer enzimlerinde artış olması

● Akciğerlerde sıvı birikmesine bağlı nefes darlığı

Gebelik Zehirlenmesi Neden Olur?

Gebelik zehirlenmesinin nedeni tam olarak belli değildir. Fakat bazı sağlık uzmanları, bu duruma genellikle bebeğin eşi olarak bilinen plasenta zarındaki anomalilerin sebep olabileceğini söylemiştir. Plasenta zarındaki kan damarlarına bağlı sorunlar, anne adayında kan basıncı problemlerine yol açarak gebelik zehirlenmesi riski oluşturabilir.

Gebelik Zehirlenmesi Komplikasyonları Nelerdir?

Gebelik zehirlenmesi, beraberinde istenmeyen başka sorunlara da yol açan bir rahatsızlıktır. Bunlar arasında ciddi olan ise doğumun zamanından önce olması ve bebeğin anne karnında ölmesidir. Görülen bazı komplikasyonlar ise şunlardır:

● Felç geçirme

● Doğum sonrası yaşanan yoğun vajinal kanama

● Erken doğum riski

● Bebeğin gelişim bozuklukları

● Plasenta dekolmanı (plasenta rahim duvarından erken ayrılması)

● HELLP sendromu (kırmızı kan hücrelerinin parçalanması)

● Eklampsi

● Başka organların hasar alması

● Kalp-Damar rahatsızlığı

Gebelik Zehirlenmesi Doğum Sonrası Devam Eder mi?

Genel olarak doğumdan 48 saat sonra iyileşme gösteren bir rahatsızlıktır. Bu durumda olan birçok hamile kadında semptomlar kısa bir süre sonra düzelir. Karaciğer ve böbrek değerleri ise birkaç ay içinde normale döner. Fakat gebelik zehirlenmesi, düşük bir oranda olsa bile doğumdan 48 saat ile 6 hafta arasında tekrar ortaya çıkabilir. Bu yüzden düzenli olarak tansiyon ve kan değerlerinin takibi gerekir.