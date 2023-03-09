Gebelikte bilinmesi gereken önemli noktaları ve merak edilenleri uzman doktor anlattı

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, gebelikle ilgili merak edilenleri anlattı.

"ULTRASONOGRAFİ CİHAZLARIMIZ ESKİYE GÖRE ARTIK ÇÖZÜNÜRLÜK OLARAK DA TEKNİK OLARAK DA DAHA ÇOK ÜST DÜZEYDE"

Özel Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, gebelikle ilgili en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. Gebelikte bilinmesi gereken önemli noktaları anlatan Dr. Kayhan, "Tüm dünyada ülkelerin gelişmişlik ve sağlık seviyesini değerlendirmek için kullanılan parametrelerden bir tanesi de anne ve bebek ölüm istatistikleridir. Neslimizin daha sağlıklı olmasını istediğimizden dolayı da bu verilerin mümkün olduğu kadar en iyi şartlarda olmasını istiyoruz. Gebelik dönemi boyunca belirli aralıklarla anneyi görüp mevcut sağlık sorunu varsa bunları tespit etmemiz gerekiyor. Gebeliğin seyri hakkında da bir planlama yaparak, bebeğin sağlığı açısından gereken testleri ve değerlendirmeleri yapıyoruz ve ihtimal müdahale edilebilecek durumlar varsa erken tespit ederek tedaviyi ona göre düzenliyoruz. Sonuç olarak gebelik dediğimiz dönem toplamda 40 haftayı içeriyor. Gebelerimizin bize başvurmadan önce de bazı rahatsızlıkları olabiliyor. Bu dönemi belirli periyotlarla düzenli izlem şeklinde planlarsak; hem gebelik sürecimiz daha rahat geçiyor, hem de beklenen ve beklenmeyen komplikasyonlar daha az görülüyor; böylece de daha sağlıklı bir nesil elde etme şansımız oluyor. Anne karnında bebeğin izlemini yaparak annenin ve bebeğin ihtimal sağlık sorununu tedavi edebildiğimiz bir grup var. Tabii bir de tedavi edilemeyen ama annenin periyodik kontrolleriyle takibini yaptığımız ve doğumu ona göre planladığımız grup var. Tedavi edilemeyen gruptaki rahatsızlıkları tanımlamak için kullandığımız yöntemler gün geçtikçe daha da gelişiyor. Kullandığımız ultrasonografi cihazlarımız eskiye göre artık çözünürlük olarak da teknik olarak da çok üst düzeyde. Beraberinde kullanılan diğer laboratuar testleri ve genetik testler de üst düzeyde. Artık anne kanından aldığımız bir tüp kan vasıtasıyla bebeğe ait genetik - kromozom yapısını tümüyle öğrenebiliyoruz. Takip sırasında bebeği ve anneyi sıkıntıya sokabilecek bazı sağlık problemleri varsa, düzenli kontroller büyük önem taşıyor. Bu sorunları fark edemediğimiz zaman anne de bebek de bazen bundan etkilenebiliyor. Bebeğin anne karnında beslenmesi, perfüzyonu bozulabiliyor ve de sonrasında suyunda azalma ve gelişim geriliği olabiliyor" dedi.

Haberin Devamı

"GEBELİK DÖNEMİNDE DİĞER ORGANLARLA İLGİLİ SORUNLAR DA OLUŞABİLİYOR"

Gebeliğin haftasına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Op. Dr. Kayhan, "Gebelikte acilen doktora başvurulması gereken bazı durumlar var. Bu acil durumlar aslında gebelik haftasına göre değişkenlik gösterir. Normalde acil durumlar gebenin günlük hayatında beklemediği durumlar ; genellikle de şiddetli ağrı ve yoğun kanama şeklinde oluyor. İlerleyen gebeliklerde ise bebeğin hareketleriyle alakalı bazı durumlar oluşabiliyor. İlk üç ay içerisinde bize yapılan başvurular genellikle yoğun bir şekilde sabah bulantıları, kusma ve iştahsızlık oluyor. Klinik anlamda beslenme çok fazla etkilendiyse gebenin yatarak tedavi altına alınması gerekiyor. En çok karşılaştığımız diğer bir durum da kanamadır. Hamileliğin ilk haftalarında kanamalar olabildiği gibi gebelik dönemi boyunca kanama şikayeti olan hastalarımız da oluyor. Burada kanamanın miktarı büyük önem taşıyor. Yoğun olan kanamalarda mutlaka hekim muayenesi gerekmektedir. İlerleyen dönemlerde olağan dışı rahim kasılmaları, normalden farklı olarak farklı bölgelerde görülen ağrılar eğer takiple geçmiyorsa, düzenli geliyorsa ve şiddet olarak yoğunsa hekime danışmakta fayda var. Çünkü gebelik döneminde diğer organlarla ilgili böbrek taşı gibi , apandisit gibi, safra kesesi hastalıkları gibi sindirim sistemiyle ilgili bazı acil klinik tablolar oluşabiliyor. Biz bu gibi şikayetleri olan hastaları da mutlaka görmek isteriz. Çünkü problemler ve sorunlu durumlar genelde ihmalden kaynaklanıyor. Gebelik döneminde ağrılar bazen son haddeye geldiği zaman doktora başvuruluyor. Bu durumda gebe açısından da bebek açısından da bazen geç kalınmış olabiliyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

"ARAÇTA GÜNEŞ ALMAYAN KISIMDA OTURMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Gebelerin çok merak ettiği sorulara da değinen Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, "Kliniğimize başvuran gebeler bize saç boyatma konusunda çok fazla soru soruyorlar. Şimdiye kadar yapılmış çalışmalarda gebeliğinde saç boyatma ile kat'i ortaya konulmuş olumsuz seyreden bir sonuç yok. Ama saç boyası içerisinde bulunan kimyasalların zarar verebileceği düşüncesi mevcut. Gebelik döneminde ilk üç aylık süreçte bebeğin gelişimi açısından bilinen ya da bilinmeyen ihtimal teratojen etkilerden uzak kalmak daha mantıklı görünüyor. Kendi klinik uygulamamda saç boyama isteği olan gebelerde ilk üç ay ; endişe taşıyanlarda ise ilk dört ay boyamayı ertelemelerini öneriyorum. Sık sorulan sorulardan diğeri de seyahat mevzusu. Denizli, birçok tatil bölgesine yakın olduğu için, genelde gebelerimize son haftaya kadar seyahate gidebileceklerini söylüyoruz. Seyahat açısından da; yolculuk boyunca güvende olmak, aracı gebenin kullanmaması, araçta güneş almayan kısımda oturmak büyük önem taşıyor. Yakın bir mesafe olsa bile; bir buçuk-iki saatte bir mola vererek, sakin bir alanda yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Uçak yolculuklarında ise büyük uçaklarda özellikle kabin içi basınç ayarlı olduğu için 32-34 haftaya kadar ek bir sağlık problemi yoksa uçuşa engel durum teşkil etmiyorsa önerebiliyoruz. Bunların dışında gebelerin en çok merak ettiği sorulardan biri de yapılan spinal anesteziye bağlı olarak doğum sonrasında herhangi bir risk olup olmadığıdır. Normal doğum yapmasında problem görmediğimiz gebeler süreç devam ederken ağrı eşiği düşük olabileceğinden dolayı bazen çok fazla ağrı hissedebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN GEBELERİN BU SÜRECİ SIKINTISIZ BİR ŞEKİLDE ATLATMASINI SAĞLAMAKTIR"

Op. Dr. Kayhan, "Muayene sırasında baktığımızda gebenin de normal doğum için uygun olduğunu düşündüğümüz durumlarda epidural anesteziyi kullanmayı tercih ediyoruz. Epidural anesteziyi Anestezi uzmanlarımız uyguluyor; ilem sırasında belden omurga aralığına bir kateter yerleştirerek ilaç uygulanıyor. Bu uygulama sonrasında ağrılarla beraber rahim ağzının açılması daha kolay oluyor. Gebelerimiz doğum süresince de doğum sancısını hissetmiyor. Kaliteli ve konforlu bir doğum yapma imkanı oluyor. Uygun bir pozisyonda başarılı bir uzman uygulamasıyla güzel sonuçlar alıyoruz. Sezaryan doğumlarda ise Spinal Anesteziyi tercih ediyoruz. Günümüz teknolojisiyle de spinal anestezide neredeyse saç teli kadar ince iğne ucu kullanıldığı için herhangi olumsuz bir durum oluşmamaktadır. Uygulamayı yine Anestezi doktorlarımız yapmaktadır. Spinal anestezinin etki süresi üç saat kadardır. Bu üç saat sonrasında etkiler tamamen ortadan kalkıyor. Bizim için önemli olan gebelerin bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.