Gebelikte bitki çayları sakıncalı mı? Uzmanlar yanıtladı

Gebelikte sıvı tüketimine karşı uyaran Op. Dr. Zeynep Kocayurt, "Günlük kafein tüketimi 200 mg.'ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gr. çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli. Nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli olanlar 1 fincan tüketilebilir. Karışık içerikli bitki çayları ise tüketilmemeli." dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Zeynep Kocayurt, gebelik döneminde başta bitki çayları olmak üzere sıvı tüketimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Kocayurt, gebelikte dengeli ve sağlıklı beslenmenin oldukça önemli olduğunu belirterek "Bebeğin beslenmesi direkt olarak anneye bağlıdır. Tüm besin grupları; et ve süt ürünleri, yumurta, tahıllar, meyve ile sebzeler dengeli bir şekilde tüketilmelidir." dedi.

Gebenin kilosunda normale göre azlık veya fazlalık olması, kronik ya da gebelikte ortaya çıkan bir sağlık sorunu olması halinde diyetisyen desteğinin alınması gerektiğine dikkati çeken Op. Dr. Kocayurt, "Özellikle ileri yaş grubundakiler, çoğul gebeliği bulunanlar, obezitesi, gebelikte açığa çıkan hipertansiyon ya da diyabeti olanlar özel beslenme programlarına gereksinim duyarlar." ifadelerini kullandı.

"Gebelikten 1 ay önce folik asit desteği alınmalı"

Op. Dr. Zeynep Kocayurt, gebelikte çay ve kahve tüketiminin oldukça aza indirilmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi: "Gebelikten bir ay öncesinden başlayarak folik asit desteği alınmalı. Gereğinde demir, kalsiyum, D vitamini veya gebeliğe özel bir multivitamin mineral preparatı ile mikrobesinlerin alınması sağlanmalı. Günlük kafein tüketimi 200 mg.'ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gr. çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli. Bitkisel çayların güvenilirlikleri, potansiyel etkileri ve etkileşimleri konusundaki çalışmalar sınırlı. Bazılarının sürekli kullanımda zararlı etkileri biliniyor. Bu nedenle alışkanlık halinde kullanılmamalı. Nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli olanlar 1 fincan tüketilebilir. Karışık içerikli olanlar tüketilmemeli. Sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çayları tüketilmemeli. Zencefil ve adaçayı da soğuk algınlığına günde 1 kez 1 fincan içebilir, sürekli kullanılmamalı. Günlük su tüketimi çok önemli, ortalama 10 bardak su tüketilmeli. Ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları içecek olarak tüketilmeli."