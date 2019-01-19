Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda sistem ve tren testleri yapılacak

Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek



Açıklamada şu ifadeler yer aldı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacaktır. Test süresi boyunca Marmaray Hattı;19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek.

İETT ÜCRETSİZ SEFER DÜZENLEYECEK

İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak olan test sürüşleri boyunca, yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri planlandı. Bu kapsamda;

Avrupa yakasında 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00'den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar; Kazlıçeşme - Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz ring seferleri yapılacak. Ayrıca Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı Marmaray'a uzatılarak yeni güzergâhlarında hizmet verecek.

Anadolu yakasında ise 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar - Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek.