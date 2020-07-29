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Gebze su kesintisi 28 - 29 Temmuz! Hangi mahallelerin suları kesilecek?

İSU Gebze'deki su kesintisi haberini vermesi üzerine internette Gebze su kesintisi 28 - 29 Temmuz! Hangi mahallelerin suları kesilecek? başlığı ile vatandaşlar gerekli bilgileri almaya başladı. 12 saatlik su kesintisiyle ilgili biz de konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik.

Gebze su kesintisi 28 - 29 Temmuz! Hangi mahallelerin suları kesilecek?

İSu'nun sosyal medya hesabından Gebze'de 12 saat su kesintisi olacağını haber vermesi üzerine vatandaşlar, bu konuyla ilgili Gebze su kesintisi 28 - 29 Temmuz! Hangi mahallelerin suları kesilecek? sorularıyla bilgi almaya çalıştı. Biz de bu konuya ilişkin bilgileri toplayıp haberimizde derledik. 

İSU Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması meydana gelen arıza nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılmak amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Gebze ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayan 1200’lük CTP Ana İsale Hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir.  Arızanın giderilmesi için 28 Temmuz Salı günü saat 23:00 (Bu gece) ile 29 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00 (Yarın) arası bakım onarım çalışması yapılacaktır.  Çalışma nedeniyle belirtilen saatler arasında olmak üzere 12 saat süreyle planlı olarak su kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında Arapçeşme Mahallesinin bir kısmı, Sultan Orhan, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri’nin tamamına su verilemeyecektir.  Su kesintisinden etkilenecek olan mahallelerde bulunan abonelerin, gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Yapılacak çalışma nedeniyle oluşan su kesintisine karşı abonelerimiz ve vatandaşlarımızın anlayışları için teşekkür ederiz.” denildi.

GEBZE'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Ana isale hattı üzerinde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle 28 Temmuz Salı günü 23.00 ile 29 Temmuz Çarşamba günü 11.00 saatleri arasında 12 saat süre ile su kesintisi yaşanacak.
 

HANGİ MAHALLELERİN SULARI KESİLECEK?

Açıklanan bilgiye göre; ''Arapçeşme Mahallesinin bir kısmı, Sultan Orhan, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri’nin tamamına su verilemeyecektir'' denildi.

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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