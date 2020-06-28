Gebze'de bir mahalle daha koronavirüs nedeniyle karantina altında

Gebze’nin İnönü Mahallesi 1954 sokakta 8 kişide koronavirüs tespit edildi.

İlçe sağlık Müdürlüğü ve emniyet ekipleri sokağı karantinaya aldı.

Edinilen bilgilere göre; Gebze’nin İnönü Mahallesi 1954 sokakta 8 koronavirüs vakası tespit edildi.

Şahısla yakın münasebette bulundukları için 1954 sokağın her iki tarafı ile arka sokaklarda araç girişi olmayan ve yaya girişine müsait olan ve dört bir yanı çevreleyen kısımları da kapsayacak şekilde karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina uygulaması 1 hafta sürecek.

Daha önce de Gebze’nin Gaziler Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallelerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.