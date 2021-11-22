Gebze'de dershane çıkışı cinsel saldırıya uğramıştı! Ayşegül Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

12 Temmuz'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana zorla götürülerek cinsel istismar ve saldırıya uğramıştı.

Ağır şekilde başından yaralanan Ayşegül Aydın, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Aydın bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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