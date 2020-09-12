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  3. Gebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi

Gebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi

Olay saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi.

Gebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

Olay saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü. Durumu far keden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı.

 

Gebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi

Gebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi

Gebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi



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