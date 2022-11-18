Gece ağıldan kaçan koyun sürüsü dron ile aranıyor

Sabah uyandığında yem bırakmak için geldiği ağılında hayvanalrını göremeyen İrgin, ağılın boş olduğunu görünce şok geçirdi. 3 gündür kayıp olan sürünün bulunması için bölgede dron desteğiyle başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Gece ağıldan kaçan koyun sürüsü dron ile aranıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde, gece ağıla bıraktığı küçükbaş hayvan sürüsünü sabah uyandığında göremeyen çobanın yardımına jandarma ekipleri koştu. 3 gündür kayıp olan sürünün bulunması için bölgede dron desteğiyle başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

KOYUNLAR DRONLA ARNIYOR

Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden Turan İrgin, kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsünü otlattıktan sonra İnekbaşı mevkiinde bulunan ağılına getirdi. Sabah uyandığında yem bırakmak için geldiği ağılında hayvanalrını göremeyen İrgin, ağılın boş olduğunu görünce şok geçirdi. Kapısı açık olan ağıldan kaybolan 40'a yakın koyun ve keçisinin yerinde olmadığını görünce çevrede arama yapan ve tüm çabalarına rağmen bir türlü hayvanlarını bulamayan İrgin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Gece ağıldan kaçan koyun sürüsü dron ile aranıyor

KOYUNLAR ÜÇ GÜNDÜR KAYIP

Yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını dron desteğiyle sürdürürken, köylülerde ise kendi imkanlarıyla çalışmalarda yardım ediyor. 3 gündür her hangi bir ize rastlanamayan koyun sürüsüne yaban hayvanlarının zarar vermiş olabileceği ya da çalınma ihtimali düşünülüyor.

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