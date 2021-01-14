Sindirim sistemi için en önemli organ olarak kabul edilen bağırsakların işlevini yerine getirmemesi, birçok organın işlevini yitirmesine ve günlük hayatımızda aksamalara neden olmaktadır. Sıkı bağlantılarla birbirine bitişik olan bağırsakların bu sıkı bağlantının bozulmasıyla meydana gelen geçirgen bağırsak sendromu da vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan rahatsızlıklardan biri oldu. Peki Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? | Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi ve tüm detaylar...

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

Genel olarak birçok problemde olduğu gibi bunda da tahriş edici ajanlara karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkinin söz konusu olabileceği görüşündeler. Daha anlaşılır bir ifadeyle, eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjen maddeler temas ederse, bunun sonucunda bir stres ortaya çıkarsa, bağırsak bakterilerinin düzeni değişirse bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir. Bunun sonucunda hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. Tüm bu problemlerse uzun vadede bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasına neden olabilir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ

Geçirgen bağırsak sendromunun önüne geçebilmek amacıyla izlenebilecek en iyi yöntem sağlıklı beslenmektir. İşte geçirgen bağırsak sendromu yaşayan kişiler için birkaç besin önerisi:

KEMİK SUYU

Kemik suyu kolajen ve hasarlı hücre duvarlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek amino asit, proline, glisin ve glutamine içermektedir. Sızdıran bağırsakları ve otoimmün hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

FEWRMENTE SÜT ÜRÜNLERİ

Bağırsakların iyileşmesine yardımcı olabilecek hem probiyotikleri hem de kısa zincirli yağ asitlerini barındıran fermente süt ürünleridir. Aralarından en iyileri kefir, ev yoğurdu, ekşi krema, gheedir.

FERMENTE SEBZELER

Fermente sebzeler bağırsak pH'sını ve bağırsağı destekleyen probiyotikleri dengeleyen organik asitler içermektedir. Alman lahana turşusu, mayalanmış kırmızı biber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeği ve sebzelerle yapılan kvass zengin kaynaklardır.

HİNDİSTAN CEVİZİ ÜRÜNLERİ

Hindistan cevizinde bulunan orta zincirli yağ asitleri diğer yağ asitlerinden daha kolay sindirilebilmekte, böylelikle sızdıran bağırsağı en iyi şekilde onarmaktadır. Ayrıca, hindistan cevizi kefiri, sindirim sistemini destekleyen probiyotikleri içermektedir.

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