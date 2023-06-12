Sivilce genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan ve gençler arasında yaygın olan bir cilt sorunudur. Ancak bazı durumlarda sivilceler geçici olmayabilir ve uzun süreli bir sorun haline gelebilir. Geçmeyen sivilce sebepleri nedir? Yüzdeki sivilce nasıl geçer? Geçmeyen sivilceler birkaç farklı sebepten kaynaklanabilir. Genetik yatkınlık, sivilce oluşumunu etkileyen önemli bir faktördür. Eğer aile bireylerinizde sivilce problemi varsa, sizin de benzer sorunlar yaşamanız daha olası olabilir.

Yüzdeki Sivilce Nasıl Geçer?

Hormonal dengesizlikler, özellikle ergenlik döneminde, sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Bazı insanlar, hormonal dengesizlikler nedeniyle sivilce sorununu yetişkinlik döneminde de yaşayabilir. Yanlış cilt bakımı Cildinizi düzenli olarak temizlememek, yağlı kozmetik ürünler kullanmak veya yanlış cilt bakım ürünleri kullanmak, sivilcelerin oluşmasına ve kalıcı olmasına neden olabilir.

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Yoğun stres, vücuttaki hormon seviyelerini etkileyerek sivilce oluşumunu artırabilir. Uzun süreli stres, sivilce sorununu daha da kötüleştirebilir. Yüzdeki sivilcelerden kurtulmak için yapmanız gerekenler vardır. Düzenli temizlik, Yüzünüzü günde en az iki kez nazik bir temizleyiciyle yıkayarak ciltte biriken yağ, kir ve ölü deriyi uzaklaştırın.

Sivilce Oluşumundan Korunmak İçin Nasıl Ürünler Tercih Edilmelidir?

Komedojenik olmayan yani gözenekleri tıkamayanve yağsız cilt bakım ürünleri tercih edin. Yağlı kozmetik ürünlerden kaçının. Sivilce tedavileri: Sivilceye karşı etkili olabilecek reçetesiz sivilce tedavilerini deneyebilirsiniz.

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Geçmeyen sivilcelerle mücadele etmek için bir dermatoloğa danışmak önemlidir. Dermatolog, cilt tipinizi değerlendirecek ve size uygun tedavi yöntemlerini önerecektir. Bunlar arasında reçeteli topikal ilaçlar, antibiyotikler veya retinoidler bulunabilir. Yüzünüzü temiz tutun.

Sivilceyi sıkmak, enfeksiyon riskini artırabilir ve kalıcı iz yapar. Yağsız nemlendirici kullanın, makyaj yapmayın ya da çok az yapın. Güneş koruyucu kullanın. Beslenmenize ve strese girmemeye dikkat edin.

Akne (Sivilce) Nedenleri

Cilt gözenekleri tıkandığında, gözenek içinde bulunan bakteriler için uygun bir üreme ortamı oluşturur; bu bakteriyel çoğalma zamanla iltihaba neden olur. Akne oluşumunun birkaç nedeni olabilir:

Bazı ilaçlar

Bir tür hormonun aşırı aktivitesi (androjenler)

Cİildin fazla yağ üretmesi

Yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanmış gözenekler

Sivilce sıkma, tahriş

Kirlilik (bakteri oluşumuna ortam hazırlar)

Sigara kullanımı akne oluşumunu tetikler

Nemden ya da güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan tahriş

Hormon Seviyesindeki Değişiklikler

Ergenlik dönemi

Adet döngüsü

Hamilelik

Doğum kontrol hapları

Stres

Özellikle ergenlikte değişen hormonlar kişilerin cildinde de değişimlere neden olabiliyor. Bu hormonal etki ile deride üretilen yağ miktarı artıyor. Yağ bezlerinde faaliyetin artması da bu bezlerin dışarı açılan kısımlarında hücrelerin birikmesine ve tıkanmasına neden olarak akne oluşumunun ilk evresini başlatıyor.

Daha sonra bakterilerin üremesi ile iltihabi durum ortaya çıkıyor. Bu tablo kişide siyah ve beyaz noktalara, üzeri irinli şişliklere, kırmızı lekelere hatta fındık büyüklüğünde kistik yapıların oluşumuna yol açıyor. Sivilce döküntüleri yüz, sırt, omuz ve göğüs gibi yağlı bölgelerde görülüyor.

Kozmetik malzemeler ve yoğun kozmetik kullanımı ergenlik sonrası gelişen aknelerin en önemli nedenlerinden. Bazı kozmetik ürünler kullanılmaya başlanmasından aylar sonra da ciltte akne oluşumuna neden olabiliyor. Kozmetik ürün seçiminde akne yapıcı potansiyellerin iyi incelenmesi önem taşıyor.

Aşırı stres tek başına akne oluşumuna neden olabiliyor. Bunun yanı sıra kişi özellikle yoğun stres altındayken de bazen farkında olmadan derisinde bulduğu ufak bir akneyi veya pürüzü tırnakları ile kazıyıp bir yara haline getirebiliyor. Bu da akne tedavisine cevap alınmayan, iz ve leke bırakan bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında akne tedavisinin yanı sıra psikolojik destek alınması da tedavinin başarısı için önem taşıyor.

Bazı ilaç tedavilerinin yan etkileri akneye neden olabiliyor. Akneye neden olan ilaçların başında ağızdan alınan uzun süreli ilaç tedavileri geliyor. Sporcuların kullandığı steroidler ile bazı ilaçlar ve uzun süreli B vitamini kullanımı da akneye yol açabiliyor ya da mevcut akneyi şiddetlendirebiliyor. Bu nedenle akne şikayeti ile dermatoloji uzmanına giden hastaların kullandıkları ilaç ve vitaminlerin isimlerini doktoruna bildirmeleri gerekiyor.

Diyet ve akne arasında ispatlanmış bir ilişki bulunmuyor. Ancak yapılan son araştırmalar işlenmiş karbonhidrat tüketiminin akneyi şiddetlendirdiğine işaret ediyor. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye de dikkat etmek önem taşıyor.

Cilt yapısı akne oluşumunda önemli bir faktör. Yapılan çalışmalar, yağlı ciltli, gözenekleri genişlemiş kişilerin erişkin aknesine daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. Erişkin aknesi, ‘ergenlik sivilceleri erişkin yaşlara kadar devam edenler’ veya ‘erişkin yaşta ortaya çıkanlar’ şeklinde ikiye ayrılıyor. Ergenlik sivilcesi erkeklerde, erişkin aknesi ise kadınlarda daha sık görülüyor. Erişkin aknesi iltihaplı olmaya ve iz bırakmaya daha meyilli oluyor.

Bilimsel çalışmalar, ergenlik sonrası oluşan sivilceler ile sigara içimi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Fazla sigara tüketimi, aknenin şiddetinde artışa neden oluyor.

Akne (Sivilce) Belirtileri

Sivilce belirtileri ve semptomları durumunuzun şiddetine bağlı olarak değişir:

Uçları beyaz sivilceler

Siyah noktalar

Küçük kırmızı, hassas yumrular (papüller)

Cildin yüzeyinin altında büyük, katı, ağrılı olabilen topaklar (nodüller)

Cildin yüzeyinin altında ağrılı olabilen, irin dolu topaklar (kistik lezyonlar)

Sıklıkla, akne iltihabı genel kızarıklık ve hassasiyete neden olur. Akne ilerledikçe, ek semptomlar koyu lekeler ve yara izleri içerebilir. Erken tedavi, akne kistlere ve nodüllere ilerlemeden önce, şiddetli koyu lekelerin ve yara izlerinin gelişmesini engelleyebilir.

Akne (Sivilce) Tedavi Yöntemleri

Akne tedavi edilebilen bir durumdur; ancak her sivilce aynı şekilde tedavi edilmez. Bu nedenle sivilce tedavisinin uzman hekimler tarafından planlanması ve izlenmesi en uygun olandır. Tedavi şekli ve süresi, kişinin genel sağlık durumu göz önüne alınarak, sivilcenin şiddetine, yaygınlığına, kişinin yaşına göre belirlenir. Sivilcenin tedavisi 1–2 hafta gibi kısa bir sürede bitmez; uzun süreli olacağı baştan kabul edilmelidir.

Kullanılan kimi tedavi yöntemleri şunlardır:

Benzoil Peroksit

Bölgesel olarak kullanılan bu ilaç, gözeneklerinizdeki ve cildinizin yüzeyindeki bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir.

Antibiyotikler

Bu ilaç türü, gözeneklerin iltihaplanmasına neden olan bakterilerin büyümesini durdurabilir veya azaltabilir. Bölgesel olarak uygulanabilir veya oral olarak alınabilir.

Retinoidler

Bu ilaç yeni sivilcelerin gelişimini azaltabilir ve gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir.

Drenaj

Bu prosedür, cerrahi olarak veya büyük bir kisti tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Fototerapi

Bu süreç cilt üzerindeki akne-nedenli bakterilerin sayısını azaltabilir.

Lazer

Şiddetli akne vakalarında kızarıklık ve şişmiş dokuyu azaltmak için lazer uygulamaları kullanılabilir. Düzensiz olarak uygulanan sivilce tedavilerinin hiçbir anlamı yoktur.