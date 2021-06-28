Geçtiğimiz haftalarda evlenmişti! Erdinç Gülener eski sevgilisine hakaretten para cezası ödeyecek

40 yaşındaki oyuncu Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşamasının ardından iddiaya göre hakaretler yağdırmıştı. Sunucu Küçük, bu tartışmanın ardından soluğu savcılıkta alarak oyuncudan şikayetçi olmuştu.

Olay esnasında hem psikolojik şiddet hem de ünlü sunucuyu kollarından sıkıca tutup duvara sıkıştırarak fiziksel şiddet de uygulandığı vurgulanmıştı.

120 BİN LİRA PARA CEZASI

30 yaşındaki eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Erdinç Gülener, basit yargılama usulüyle yargılandığı davada, bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Erdinç Gülener geçtiğimiz haftalarda oyuncu Deniz Uğur ile hayatını birleştirmişti.