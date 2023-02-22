Gedian Bushaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gedian Bushaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gedian Bushaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gedian Bushaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gedian Bushaj 12 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gedian Bushaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gedian Bushaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Gedian Bushaj'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gedian Bushaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gedian Bushaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gedian Bushaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gedian Bushaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2020 yılında GAS Ialysos

6 Eylül 2021 yılında GS Ilioupolis

Gedian Bushaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gedian Bushaj şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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