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Gedson Fernandes sakatlandı mı? | Gedson Fernandes son durum

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında Gedson Fernandes talihsiz bir an yaşadı. Peki Gedson Fernandes sakatlandı mı? | Gedson Fernandes son durum ve detaylar haberimizde...

Gedson Fernandes sakatlandı mı? | Gedson Fernandes son durum

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçında Gedson Fernandes talihsiz bir an yaşadı. Peki Gedson Fernandes sakatlandı mı? | Gedson Fernandes son durum ve detaylar haberimizde...

GEDSON FERNANDES SAKATLANDI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u AĞIRLADI.

Galatasaray - Trabzonspor maçının  54. dakikasında sakatlanan Gedson Fernandes yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

GEDSON FERNANDES SON DURUM

Süper Lig'in 36. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.

Gedson Fernandes karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara alınmak durumunda kaldı.

Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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