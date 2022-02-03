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  3. Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in transfer işlemleri tamamiyle bitti. Oyuncunun siyah-beyazlı kulübe maliyeti de belli oldu.

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen ve başarılı performansıyla Türk kulüplerinin ilgisini çeken Gedson Fernandes yeniden Süper Lig'e döndü. genç futbolcunun peşinden Galatasaray uzun süre koşsa da formayı Beşiktaş giydirdi. Oyuncunun transfer sürecinin tamamen bittiğini ifade eden KAP açıklaması yapan Beşiktaş, transferin maliyetini de açıkladı.

6 MİLYON BONSERVİS BEDELİ

Siyah-beyazlı ekipten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!

 SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır."

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu!

Gedson Fernandes 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmını ise Çaykur Rizespor'da geçirecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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