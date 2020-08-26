Gel Dese Aşk yayından kaldırıldı!
ATV ekranlarında yayın hayatına giren ve baş rollerinde Erkan Petekkaya ile İlayda Çevik’in yer aldığı Gel Dese Aşk ani bir kararla yayından kaldırıldı. İddialara göre Bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alan dizi, hakkında gelen şikayetler nedeni ile yayından çıkarıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi yayından kaldırıldı. Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen dizi 15 Temmuz'da yeniden setlere dönmeye hazırlanıyordu ancak iddialara göre dizi ani bir kararla final yaparak yayından kaldırıldı.
Dizinin final yapmasında RTÜK'e gelen şikayetlerin etkili olduğu ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞUYORDU!
Ahlaksız yaşamların zihinlerde normalleştirilmeye çalışıldığı dizide, küfürler de havada uçuşuyordu. Sosyal medyada, RTÜK’e bu dizinin yasaklanması için çağrı yapılmıştı.
GEL DESE AŞK KONUSU
Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.
GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya - Murat Düdenli
Şebnem Bozoklu - Yasemin Düdenli
İlayda Çevik - Bahar Çetin
Öykü Gürman - Sitare Pusat
Ertan Sban - Barlas Pusat