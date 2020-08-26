ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi yayından kaldırıldı. Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen dizi 15 Temmuz'da yeniden setlere dönmeye hazırlanıyordu ancak iddialara göre dizi ani bir kararla final yaparak yayından kaldırıldı.

Dizinin final yapmasında RTÜK'e gelen şikayetlerin etkili olduğu ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞUYORDU!

Ahlaksız yaşamların zihinlerde normalleştirilmeye çalışıldığı dizide, küfürler de havada uçuşuyordu. Sosyal medyada, RTÜK’e bu dizinin yasaklanması için çağrı yapılmıştı.

GEL DESE AŞK KONUSU

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya - Murat Düdenli

Şebnem Bozoklu - Yasemin Düdenli

İlayda Çevik - Bahar Çetin

Öykü Gürman - Sitare Pusat

Ertan Sban - Barlas Pusat