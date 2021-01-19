Gelecek Partili Özdağ'a yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kamuoyunda bomba etkisi yaratan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğraması olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2’si gözaltına alındı.

SALDIRGANLARIN ELİNDEKİ SİLAH VE SOPA VARDI

Olaya ilişkin adli süreç devam ederken Özdağ’ın saldırıya uğradığı görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Özdağ’ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur kasabasında dünyaya gelen 62 yaşındaki Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısıdır.

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