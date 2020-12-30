Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in aracı kurşun yağmuruna tutan şüpheli yakalandı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheli yakalandı.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

M.T., İzmir'in Bayraklı ilçesinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması sonucu otomobile 4 kurşun isabet etmiş, saldırgan kaçmıştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Cüneyt İşçilik'in ihbarı üzerine polis otomobilde incelemede bulunmuş, polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında 29 Aralık Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in, esnaf ziyareti dönüşü evine gittiği yolda kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından otomobiline ateş açıldı.

Silahlı saldırı sonrası şüpheli veya şüpheliker kayıplara karıştı. Olayı şans eseri herhangi bir yara almadan atlatan İşçilik, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde İşçilik'in aracına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

İşçilik'in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İfade üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Daha önce defalarca tehdit edildiği öğrenilen İşçilik'in emniyette ifadesinin ardından ekipler saldırgan veya saldırganların kimliğini belirlemeye çalışıyor.