Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3119.82

Meslek Adı : Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Müze ve özel koleksiyonlarda yer alan tarihi tekstillerin (halı, düz dokuma, kumaş, giysi, işleme vb.) bakım ve onarımı ile ilgili olarak müzelerde uzman denetimindeki koruma çalışmalarında ve yurtiçi/yurtdışındaki geçici sergilerde eserlerin korunması için uygun iklim, depolama ve teşhir ortamlarının araştırılması, tarihi tekstillerin malzeme ve koruma sorunlarının tespit edilmesi, özgün malzemenin analizleri, onarım malzemesinin geliştirilmesi, onarım sürecinin yazılı ve görsel olarak belgelenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi için çalışan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarihi tekstillerin, araştırma, belgeleme, bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

b) Onarımlar için kullanılacak malzemeyi temin etmek,

c) Yeni malzemenin özgün malzeme ile uyumlu olmasını sağlamak,

d) Konservasyon ve restorasyonu yapılacak yüzeyi temizlemek,

e) Kimyasal, fiziksel ve mekanik korunma yöntemlerini uygulamak,

f) Tarihi tekstillerin konservasyon ve restorasyonu ile ilgili işlemleri yazılı ve görsel olarak belgeleyerek kayıt altına almak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni mesleği için “2321.10” kod olarak kullanılır iken Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi mesleği için “2311.86” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri Meslek Kodu “3119.82” olarak belirlenmiştir.

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