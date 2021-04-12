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Geleneksel yufka hazırlıkları başladı, Sarıgöl’de, Ramazan heyecanı

Ev hanımlarının ramazan telaşı başladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geleneksel ramazanlık yufkalar yapıldı. Sabah erkenden kalkan ev kadınları hamuru hazırladıktan sonra komşularının yardımıyla saç üzerinde yufkalarını hazırlıyor.

Geleneksel yufka hazırlıkları başladı, Sarıgöl’de, Ramazan heyecanı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev hanımlarının geleneksel ramazanlık yufka yapımı başladı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak bir araya gelen Sarıgöllü ev kadınları birlikte ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan yufkaları büyük bir titizlikle açıyor.

UZUN YILLARDIR SÜREN GELENEK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Sarıgöllü ev kadınları Ramazan ayı boyunca tüketecekleri yufkaların yapımına yoğun bir şekilde evlerde başladı. Kadınlar pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak yapmaya başladıkları yufkaları imece ile yapıyor. Sarıgöllü ev kadınları, yufkaları özellikle Ramazan ayında daha çok yaptıklarını bunun da tokluk hissi fazla bir gıda olmasından kaynaklandığını söyledi. Sabah erkenden kalkan ev kadınları hamuru hazırladıktan sonra komşularının yardımıyla saç üzerinde odun ateşinde yufkalarını hazırlıyor. Yufka ile tutulan oruçların çok daha rahat geçtiğini belirten kadınlar bunun yüzyıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi. Öte yandan evlere ücretle yufka açmaya giden yufkacılarda da yoğun mesainin başladığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Geleneksel yufka hazırlıkları başladı, Sarıgöl’de, Ramazanlık heyecanı

Geleneksel yufka hazırlıkları başladı, Sarıgöl’de, Ramazanlık heyecanı

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