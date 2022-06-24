Gelin Evi yarışmasında izleyenleri şaşkına çeviren anlar! Bulaşık makinesinin içinden konfeti patlatarak çıktı! Gelinlerin yüreği ağzına geldi!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelin Evi programı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde gerçekleşen bir olay sosyal medyada gündem oldu. Fenomen gelin Nevra Bilem, Gelin Evi programında evine gelen misafir yarışmacıları korkuttu.

Yarışmacıların mutfağı yorumladığı sırada saklandığı bulaşık makinesinden çıkan Nevra Bilem, konfeti patlatarak o yarışmacıları korkuttu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından bu anlar alay konusu oldu.