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  3. Gelin Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı

Gelin Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, göz alıcı bir törenle dünya evine girdi. Gelinin 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Peltz'i gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Victoria Beckham'ın havası söndü" yorumunu yaptı.

Gelin Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı

David Beckham ile Victoria Beckham'ın çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile ABD'li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz ile dünya evine girdi. Konuklara fotoğraf paylaşma yasağı koyan çiftin düğününden de ilk kareler gelmeye başladı.

Gelin Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

 

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Son Hava Bükücü filmindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi ulaşan Peltz, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğün fotoğraflarının yayın hakkı için ünlü Vogue dergisiyle anlaştı. Çiftin bu kararından dolayı konukların cep telefonu kullanması ve düğünden paylaşım yapması yasaklandı.

Gelin Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

MÜSTAKBEL EŞİNİN SOY ADINI ALDI

Öte yandan Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Metro adlı sitede yer alan habere göre; Beckham, eşine olan sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Beckham, törenin ardından Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak.

 

GELİNİN ANNESİ ÇOK KONUŞULDU

Bunların yanı sıra törene katılan isimler de şıklığıyla göz kamaştırdı. Anne Victoria Beckham düğünle ilgili henüz bir paylaşım yapmazken gelin Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz, şıklığı ve zarifliğiyle adından söz ettirdi. Peltz, kızının düğünde dünyaca ünlü bir markaya ait olan saks mavisi sade bir elbise tercih etti. Saçlarına doğal bir dalga yaptıran ünlü isim, kombinini gösterişli mücevherleriyle tamamladı.

Gelin Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

VICTORIA'YI GERİDE BIRAKTI

Claudia Heffner Peltz'in şıklığını ve güzelliğini gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Victoria'yı geride bıraktı", "Victoria'nın havası söndü", "Bu kadın nasıl 67 yaşında olabilir" ve "Gelinin güzelliğini kimden aldığı belli" gibi yorumlar yapıldı. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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