Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2022 Perşembe puan durumu | 1 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinden bir gün önce kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 1 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 3 1 Eylül 2022 Perşembe puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Tuğba:

Zeynep:

1 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.