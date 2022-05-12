Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Balcı biyografisiUşak Valisi Turan Ergün kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Turan Ergün biyografisiZiraat Türkiye yarı final:  Sivasspor 1- 1 Alanyaspor | Maç sonucuHatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakınFenomen Murat Övüç göğüs dekolteli kıyafetiyle İstanbul'u salladı! Kıvrak kalça dansıyla dansözlere taş çıkarttıFinlandiya'dan NATO'ya katılma kararı! Rusya tehdit etti: Doğrudan bir tehditTRT 1 Kara Tahta 5. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle YoutubeKanal D Sadakatsiz 58. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle YoutubeFOX TV Gülümse Kaderine 3. bölüm full, tek parça izle | Gülümse Kaderine son bölüm izle Youtube
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 12 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS PERŞEMBE PUAN DURUMU

Senanur: 

Miyase

Damla:  

Edanur: 

12 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında gün sonunda birinci olan isim henüz belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT