Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu | 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS PERŞEMBE PUAN DURUMU

Senanur:

Miyase:

Damla:

Edanur:

12 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında gün sonunda birinci olan isim henüz belli olmadı.