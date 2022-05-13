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Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 13 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 13 Mayıs 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 13 MAYIS 2022 CUMA PUAN DURUMU

Senanur: 

Miyase

Damla: 

Edanur:

13 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci olan isim belli değil.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

13 Mayıs Gelinim Mutfakta'ta haftanın birincisi ve elenen isim henüz belli değil.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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