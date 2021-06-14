Gelinim Mutfakta 14 Haziran Pazartesi puan durumu | 14 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da finale doğru gidiliyor. Her hafta çarpıcı olayların yaşandığı programda bu hafta bakalım kim birinci olacak? Sunucu Seda Sayan ve kayınvalidelerin puanlarıyla birinciliğe oynayan gelinlerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. İşte Gelinim Mutfakta 14 Haziran Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN PAZARTESİ PUAN DURUMU

Ayten:

Aysun:

Seda:

Yağnur:

14 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

14 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Gün sonunda günün birincisi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.