Gelinim Mutfakta 18 Nisan 2022 Pazartesi puan durumu | 18 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın birinci gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 18 NİSAN 2022 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Puanlama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir...

18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da birinci olan gelin henüz belli olmadı...