Gelinim Mutfakta 18 Mayıs 2022 Çarşamba puan durumu | 18 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü günü kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 18 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 18 Mayıs 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 18 MAYIS ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Senanur:

Damla:

Edanur:

Aslıhan:

18 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında henüz kimin birinci olduğu belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde 22 puanı alan Damla birinci oldu.