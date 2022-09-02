Gelinim Mutfakta 2 Eylül 2022 Cuma puan durumu | 2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim Elendi? İşte Gelinim Mutfakta 2 Eylül 2022 Cuma puan durumu...

Emine Özfalcı
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Gelinim Mutfakta 2 Eylül 2022 Cuma puan durumu | 2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde heyecan dolu mücadele devam ediyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim Elendi? İşte Gelinim Mutfakta 2 Eylül 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL 2022 CUMA PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Tuğba:

Zeynep:

2 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü birinci olan isim belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fenomen yarışma programında haftanın birincisi henüz belli olmadı.

KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz açıklanmadı.

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