Gelinim Mutfakta 21 Nisan Çarşamba puan durumu | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da nefesler tutuldu. Haftanın ortasına gelin... Peki 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 21 Nisan Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

21 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

21 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN SALI PUAN DURUMU

20 Nisan Salı haftanın puan durumu belli oldu. Bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı Dudu oldu. İşte dünkü puan durumu;

Dudu: 19

Seda: 18

Ayten: 17

Esra: 9

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.