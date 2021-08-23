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Gelinim Mutfakta 23 Ağustos 2021 Pazartesi puan durumu | 23 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün gelinlerin verilen tarifi en güzel yapmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta programı yeni sezonun ilk gününde Demet Akalın'ın sunumuyla izleyici karşısına geçti. Peki 23 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 23 Ağustos 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 23 Ağustos 2021 Pazartesi puan durumu | 23 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün Terkib-i Çeşidiyye tarifini denedi. Yarışmanın sıkı takipçileri günün kazananını merakla araştırıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 23 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 23 Ağustos 2021 Pazartesi puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Yağnur İşçiler

Yaren Maden

Ebru Karabacak

Aslıhan Yiğit

23 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sezonun ilk gününde birinci olarak çeyrek altının sahibi Yağnur oldu 

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Terkib-i Çeşidiyye tarifi | Terkib-i Çeşidiyye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

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