Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı puan durumu | 23 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Mart Salı puan durumu... Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da bugün kazananı ve puan durumu merak ediliyor. Dünkü puan durumu şöyle;

Aysun: 17

Dudu: 17

Ayten: 13

Seda: 17

Peki 23 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 23 MART SALI

Aysun:

Dudu:

Ayten:

Seda:

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.