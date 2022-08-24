Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu | 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu | 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Berna:

Tuğba:

24 AĞUSTOS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü birinci olan isim henüz belli olmadı.

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