Gelinim Mutfakta 24 Mart Çarşamba puan durumu | 24 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mart Çarşamba puan durumu hakkında detaylar haberimizde. 4 gelin ve 4 kaynana arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Bir önceki gün (24 Mart 2021) günün birincisi Ayten Hanım olmuştu. Peki 24 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

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Gelinim Mutfakta 24 Mart Çarşamba puan durumu... Gelinim Mutfakta yemek yarışmasının bugünkü bölümünde de gelinler yaptıkları yemeklerle puanları toplamaya çalışıp günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olmaya çalışıyor. İşte 24 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı... 23 Mart Salı gün yayımlanan bölümde alınan puanlar şöyle; Aysun: 18 Dudu: 12 Ayten: 19 Seda: 6 GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 24 MART ÇARŞAMBA Aysun: Dudu: Ayten: Seda: Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Bölge Gündem gelinim mutfakta