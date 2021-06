Gelinim Mutfakta 25 Haziran Cuma puan durumu | 25 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı finale yaklaştı. Finalde kazanan gelin 20 bileziğin sahibi olacak. Peki bugünün kazananı kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 25 Haziran Cuma puan durumu ...

GELİNİM MUTFAKTA 25 HAZİRAN CUMA PUAN DURUMU

Aysun:

Yağnur:

Ayten:

Gönül:

25 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

25 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz netleşmedi. Çeyrek altını kazanan isim ve elenen isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin reyting rekorları kıran bir yemek yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül yer alıyor. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan yapıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.