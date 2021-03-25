Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe puan durumu | 25 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe puan durumu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Bir önceki gün yayımlanan programda Ayten Hanım 18 puanla günün birincisi oldu. Peki bugün yani 25 Mart Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? İşte detaylar...

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Gelinim Mutfakta 25 Mart Perşembe puan durumu... Gelinim Mutfakta'da haftanın sonuna yaklaşılıyor. Bakalım bu hafta programa kim veda edecek. Gelinler yaptıkları yemeklerle programda kalmaya ve günlük verilen çeyrek altına sahip olmaya çalışıyor. Peki 25 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Mart Çarşamba gün yayımlanan bölümde alınan puanlar şöyle; Aysun: 17 Dudu: 15 Ayten: 18 Seda: 10 GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 25 MART PERŞEMBE Aysun: Dudu: Ayten: Seda: Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir. Bölge Gündem