Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2022 Cuma puan durumu | 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın son gününde kimin birinci olup kimin eleneceği merak ediliyor. Biz de haberimizde 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS 2022 CUMA PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Berna:

Tuğba:

26 AĞUSTOS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü birinci olan isim henüz belli olmadı.

26 AĞUSTOS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.