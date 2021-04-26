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Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu | 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yeni hafta başladı. 23 Nisan Cuma günü Ayten programa veda eden isim oldu. 26 Nisan Pazartesi ise yeni gelin programa dahil oldu. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yemek yarışa programında 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu | 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu araştırılıyor. Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta'da bu hafta yeni yarışmacı Gönül Hanım oldu. Gönül Hanım kaynanası Yüksel Hanım ile bu hafta Gelinim Mutfakta'da yarışıyor. Peki 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 26 NİSAN PAZARTESİ PUAN DURUMU

Seda: 

Esra: 

Gönül:

Dudu: 

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu | 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

26 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Günün en yüksek puanını alan ve  çeyrek altının sahibi olan gelin açıklandığında haberimizde yer verilecektir. 

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu | 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Nisan Cuma günü Ayten en düşük puan alması nedeniyle yarışmaya veda etti.  Haftanın en yüksek puanını alan 2 isim 5 altın bileziğin de sahibi oldu. O isimler; Seda ve Esra...elinler altın bilezikleri bölüştü. 23 Nisan Cuma günü günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Seda oldu.

Gelinim Mutfakta 26 Nisan Pazartesi puan durumu | 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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