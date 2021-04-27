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Gelinim Mutfakta 27 Nisan Salı puan durumu | 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kıyasıyla mücadele devam ediyor. Gelinler bugün Kabak Sarma yaparak puan toplamaya çalışmakta. Peki 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Nisan Salı puan durumu....

Gelinim Mutfakta 27 Nisan Salı puan durumu | 27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 13.15'te başlayıp 16.00'da sona eren yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün yeni bölümüyle izleyici karşısında. Yeni yarışmacıların dahil olmasıyla çekişmenin arttığı programda 27 Nisan Salı puan durumu merak ediliyor. Peki  27 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 27 NİSAN SALI PUAN DURUMU

Seda:

Esra: 

Gönül: 

Dudu: 

27 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Nisan Salı Gelinim Mutfakta puan durumu henüz netleşmedi. Günün en yüksek puanını alan ve  çeyrek altının sahibi olan gelin programın sonunda belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Nisan Pazartesi günü en yüksek puanını alan ve  çeyrek altının sahibi olan gelin Seda oldu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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